В центре Саратова почти в три раза выросло число преступлений с банковскими картами

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:43:50+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратова растет число информационных преступлений.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, за 2019 год в правоохранительные органы поступило 182 сообщения, тогда как в 2018 году — 182.

Из них 18 дел направлены в суд. Общий материальный ущерб по преступлениям составил 730 тыс. рублей, до суда было возмещено 146 тыс. рублей.

В прокуратуре пояснили, что наиболее распространены хищение банковских карт и снятие с них денег. Мошенники пользуются тем, что в магазинах бесконтактные карты позволяют совершать покупки до тысячи рублей без введения пин-кода.

Были случаи хищения денег посредством смс-сообщений или через мобильный банк. Мошенники также получают данные карт при оплате товаров через интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU