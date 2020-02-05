В центре Саратова почти в три раза выросло число преступлений с банковскими картами
Во Фрунзенском районе Саратова растет число информационных преступлений.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, за 2019 год в правоохранительные органы поступило 182 сообщения, тогда как в 2018 году — 182.
Из них 18 дел направлены в суд. Общий материальный ущерб по преступлениям составил 730 тыс. рублей, до суда было возмещено 146 тыс. рублей.
В прокуратуре пояснили, что наиболее распространены хищение банковских карт и снятие с них денег. Мошенники пользуются тем, что в магазинах бесконтактные карты позволяют совершать покупки до тысячи рублей без введения пин-кода.
Были случаи хищения денег посредством смс-сообщений или через мобильный банк. Мошенники также получают данные карт при оплате товаров через интернет.
ИСТОЧНИК KP.RU