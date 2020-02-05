Рецидивист украл четыре бутылки текилы из магазина в поселке Соколовый

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:39:04+03:00

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Полиция Саратовского района раскрыла кражу из магазина, расположенного в поселке Соколовый на Песчано-Уметской улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 18 ноября неизвестный унес четыре бутылки текилы стоимостью свыше 4 тыс. рублей из магазина.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 30-летний мужчина, который во всем признался.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU