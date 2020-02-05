В поселке Солнечный два курьера украли жесткие диски на 112 тыс. рублей
Мужчин задержали
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Полиция поселка Солнечный раскрыла кражу пяти жестких дисков из помещения организации, расположенной на 1-м Сокурском проезде.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 25 января кто-то унес товар на сумму свыше 112 тыс. рублей.
Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 24 и 28-летний курьеры, которые работали в этой же организации.
Мужчины во всем признались, у них изъяли похищенное и отпустили ждать решения уголовного дела под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU