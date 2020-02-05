В Саратове 8,7% населения не могут сами оплачивать ЖКУ

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:13:27+03:00

Из бюджета им выделено 260 млн рублей по субсидиям

Изменить размер текста: A A

В Саратове субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают порядка 73 тыс. человек.

Как сообщил начальник Управления по труду и социальному развитию Максим Михайловский на совещании при главе администрации, это примерно 8,7% от общего числа жителей.

Он также отметил, что общая сумма средств, выделенных в качестве субсидий, по итогам 2019 года составила порядка 260 млн рублей. Это несколько ниже уровня 2018 года, так как сократилось число получателей финансовой поддержки. Причину этого он видит в росте доходов граждан, что связано с государственной политикой в этой сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU