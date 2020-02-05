2020-02-05T12:18:59+03:00
Спорт

На «Лыжне России» предусмотрены награды самым юным, возрастным и опытным участникам

Забеги пройдут в Базарном Карабулаке 8 февраля
Ольга СИМОНОВА
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Призы ждут своих обладателейПризы ждут своих обладателейФото: Ольга Симонова
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На пресс-конференции по теме «Лыжня России» сегодня, 5 февраля, в правительстве Саратовской области рассказали о призах для нетипичных победителей.

Министр спорта Александр Абросимов ответил на вопрос корреспондента «Комсомольской правды» — Саратов», будут ли как-то награждаться традиционные номинации «Самый юный участник», «Самый возрастной» и т. д.

- Да, помимо традиционных победителей, будут награждены самый юный, самый возрастной, самый опытный участники, спортивная семья и другие, — сказал областной министр.

Также будут и призы от губернатора области для победителей на дистанции 5, 10 км и т. д. Это телевизоры, бытовая техника и другое.

Напомним, соревнования по лыжным гонкам на призы губернатора в рамках 38-й «Лыжни России» пройдут 8 февраля в Базарном Карабулаке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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