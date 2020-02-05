2020-02-05T12:12:06+03:00
Общество

Саратовцев могут освободить от справок из УК об отсутствии долгов для получения субсидий

Комитеты соцзащиты будут сами собирать информацию об оплате от ресурсоснабжающих организаций
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове на совещании в администрации обсудили вопрос о субсидиях на оплату ЖКУ.

С докладом выступил начальник Управления по труду и социальному развитию Максим Михайловский.

Среди проблем он отметил высокую загруженность сотрудников соцучреждений, которые оформляют субсидию, а также большой документооборот в бумажном виде. Впрочем, по его словам, уже началась работа в этом направлении. Планируется перейти на непосредственные договоры с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, чтобы гражданам не приходилось брать справки по задолженности в УК, а все сведения поступали сразу в комитеты соцзащиты.

Также он отметил, что субсидию выплачивают только тем, у кого нет задолженности. По мнению депутата Гордумы Евгения Чернова, может сложиться замкнутый круг — когда человек не имеет средств на оплату ЖКУ, поэтому не получает субсидию и снова не может погасить долги.

Максим Михайловский отметил, что есть две условных категории граждан: те, которые задолжали небольшую сумму из-за сложной жизненной ситуации, но идут на контакт и заключают договоры с УК о постепенной оплате, и те, кто принципиально не платит, ведет асоциальный образ жизни и накопили изрядные долги, свыше 70 тыс. рублей.

По его словам, ведется работа и с 2021 года в федеральное законодательство планируется внести изменения, которые позволят отказать в субсидии, только если долги за ЖКУ будут подтверждены решением суда, а не просто справкой из УК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отключена вода в поселке Юбилейный
Ольга Баталина: обсуждение поправок в Конституцию идет бурно
Володин сообщил о необходимости строительства двух школ в Солнечном-2
В Саратове мужчину посадили на 13 лет за многократные изнасилования юной падчерицы
В рамках акции «Эстафета добрых дел» сотрудники СК России навестили ветерана Великой Отечественной войны Михаила Калинкина
Житель Марксовского района оплатил штрафы ГИБДД из страха лишиться Volkswagen Touareg
Полиция Саратова раскрыла кражу из магазина двухгодичной давности
В центре Саратова почти в три раза выросло число преступлений с банковскими картами
В Саратове в субботу состоится ярмарка на Театральной площади
Рецидивист украл четыре бутылки текилы из магазина в поселке Соколовый
Тренер «Чеховских медведей» дал интервью перед матчем со «СГАУ-Саратов»