Саратовцев могут освободить от справок из УК об отсутствии долгов для получения субсидий

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:12:06+03:00

Комитеты соцзащиты будут сами собирать информацию об оплате от ресурсоснабжающих организаций

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В Саратове на совещании в администрации обсудили вопрос о субсидиях на оплату ЖКУ.

С докладом выступил начальник Управления по труду и социальному развитию Максим Михайловский.

Среди проблем он отметил высокую загруженность сотрудников соцучреждений, которые оформляют субсидию, а также большой документооборот в бумажном виде. Впрочем, по его словам, уже началась работа в этом направлении. Планируется перейти на непосредственные договоры с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, чтобы гражданам не приходилось брать справки по задолженности в УК, а все сведения поступали сразу в комитеты соцзащиты.

Также он отметил, что субсидию выплачивают только тем, у кого нет задолженности. По мнению депутата Гордумы Евгения Чернова, может сложиться замкнутый круг — когда человек не имеет средств на оплату ЖКУ, поэтому не получает субсидию и снова не может погасить долги.

Максим Михайловский отметил, что есть две условных категории граждан: те, которые задолжали небольшую сумму из-за сложной жизненной ситуации, но идут на контакт и заключают договоры с УК о постепенной оплате, и те, кто принципиально не платит, ведет асоциальный образ жизни и накопили изрядные долги, свыше 70 тыс. рублей.

По его словам, ведется работа и с 2021 года в федеральное законодательство планируется внести изменения, которые позволят отказать в субсидии, только если долги за ЖКУ будут подтверждены решением суда, а не просто справкой из УК.

ИСТОЧНИК KP.RU