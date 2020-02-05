В Энгельсе рецидивист украл пять телефонов Honor из салона сотовой связи

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:09:43+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из салона связи, расположенного на проспекте Фридриха Энгельса.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 21 января неизвестные разбили стекло магазина, проникли внутрь и украли пять телефонов марки Honor: две двадцатые модели, 8х, 10 light, view 20.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 34-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU