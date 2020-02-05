В Энгельсе рецидивист украл пять телефонов Honor из салона сотовой связи
Преступление произошло ночью
Изменить размер текста:
Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из салона связи, расположенного на проспекте Фридриха Энгельса.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 21 января неизвестные разбили стекло магазина, проникли внутрь и украли пять телефонов марки Honor: две двадцатые модели, 8х, 10 light, view 20.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 34-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU