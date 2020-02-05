2020-02-05T12:06:45+03:00
Спорт

Министр спорта Абросимов: На «Лыжне России» будет морозец, надеюсь, всех микробов убьет

Так чиновник отреагировал на вопрос о том, что соревнования проводятся во время карантина по ОРВИ
Поделиться:
Министр Абросимов надеется, что массовость "Лыжни России" не будет способствовать распространению эпидемии ОРВИМинистр Абросимов надеется, что массовость "Лыжни России" не будет способствовать распространению эпидемии ОРВИФото: Ольга Симонова
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 февраля, на конференции в пресс-центре правительства области рассказали, что в рамках «Лыжни России» в Базарном Карабулаке также пройдет фестиваль патриотизма, который ранее был на ипподроме.

Как сказал руководитель Саратовского областного отделения «Боевое братство» Сергей Авезниязов, на фестивале будет разбор оружия, винтовок, учебные точки знакомства с современной техникой, в том числе бронетехникой, машинами высокой проходимости. Детям обещают дать покататься.

Также он пообещал, что на мероприятии будет безопасно.

Главный судья соревнований Анатолий Сурков рассказал, что ожидается -9 градусов, комфортная погода для соревнований.

Министр спорта Абросимов заявил, что планируется порядка 12 тыс. участников и гостей.

- Будет морозец, надеюсь, всех микробов убьет, — сказал Абросимов о вспышке ОРВИ.

Напомним, по области объявлен карантин в школах, не учатся студенты вузов, закрыты техникумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отключена вода в поселке Юбилейный
Ольга Баталина: обсуждение поправок в Конституцию идет бурно
Володин сообщил о необходимости строительства двух школ в Солнечном-2
В Саратове мужчину посадили на 13 лет за многократные изнасилования юной падчерицы
В рамках акции «Эстафета добрых дел» сотрудники СК России навестили ветерана Великой Отечественной войны Михаила Калинкина
Житель Марксовского района оплатил штрафы ГИБДД из страха лишиться Volkswagen Touareg
Полиция Саратова раскрыла кражу из магазина двухгодичной давности
В центре Саратова почти в три раза выросло число преступлений с банковскими картами
В Саратове в субботу состоится ярмарка на Театральной площади
Рецидивист украл четыре бутылки текилы из магазина в поселке Соколовый
Тренер «Чеховских медведей» дал интервью перед матчем со «СГАУ-Саратов»