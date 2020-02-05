Министр спорта Абросимов: На «Лыжне России» будет морозец, надеюсь, всех микробов убьет

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:06:45+03:00

Министр Абросимов надеется, что массовость "Лыжни России" не будет способствовать распространению эпидемии ОРВИ Фото: Ольга Симонова

Так чиновник отреагировал на вопрос о том, что соревнования проводятся во время карантина по ОРВИ

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Сегодня, 5 февраля, на конференции в пресс-центре правительства области рассказали, что в рамках «Лыжни России» в Базарном Карабулаке также пройдет фестиваль патриотизма, который ранее был на ипподроме.

Как сказал руководитель Саратовского областного отделения «Боевое братство» Сергей Авезниязов, на фестивале будет разбор оружия, винтовок, учебные точки знакомства с современной техникой, в том числе бронетехникой, машинами высокой проходимости. Детям обещают дать покататься.

Также он пообещал, что на мероприятии будет безопасно.

Главный судья соревнований Анатолий Сурков рассказал, что ожидается -9 градусов, комфортная погода для соревнований.

Министр спорта Абросимов заявил, что планируется порядка 12 тыс. участников и гостей.

- Будет морозец, надеюсь, всех микробов убьет, — сказал Абросимов о вспышке ОРВИ.

Напомним, по области объявлен карантин в школах, не учатся студенты вузов, закрыты техникумы.

ИСТОЧНИК KP.RU