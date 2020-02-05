Министр спорта Абросимов: На «Лыжне России» будет морозец, надеюсь, всех микробов убьет
Сегодня, 5 февраля, на конференции в пресс-центре правительства области рассказали, что в рамках «Лыжни России» в Базарном Карабулаке также пройдет фестиваль патриотизма, который ранее был на ипподроме.
Как сказал руководитель Саратовского областного отделения «Боевое братство» Сергей Авезниязов, на фестивале будет разбор оружия, винтовок, учебные точки знакомства с современной техникой, в том числе бронетехникой, машинами высокой проходимости. Детям обещают дать покататься.
Также он пообещал, что на мероприятии будет безопасно.
Главный судья соревнований Анатолий Сурков рассказал, что ожидается -9 градусов, комфортная погода для соревнований.
Министр спорта Абросимов заявил, что планируется порядка 12 тыс. участников и гостей.
- Будет морозец, надеюсь, всех микробов убьет, — сказал Абросимов о вспышке ОРВИ.
Напомним, по области объявлен карантин в школах, не учатся студенты вузов, закрыты техникумы.
ИСТОЧНИК KP.RU