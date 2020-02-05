Сегодня 166 выпускников из Саратовской области напишут итоговое сочинение

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:51:39+03:00

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Сегодня, 5 февраля — дополнительный срок для сдачи итогового сочинения для 166 саратовских выпускников, 16 человек будут писать итоговое изложение.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, на экзамен ребятам дается 235 минут, детям-инвалидам и тем, у кого ограниченные возможности здоровья — на 1,5 часа больше.

Сочинение должно составить не менее 350 слов, изложение не менее 200. За нарушение правил: использование техники, шпаргалок и словарей, ученики будут удаляться с экзамена. Итоговое сочинение действительно в течение четырех лет, следующих за годом написание. Выпускники прошлых лет могут предоставить в ВУЗы работу текущего года, а то, что было написано в прошлых годах, аннулируется.

Отметим, что ученики закрытых на карантин школ напишут сочинение или изложение в дополнительную дату, согласованную с Рособрнадзором.

ИСТОЧНИК KP.RU