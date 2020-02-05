В Саратове мужчина отобрал у своей матери золото и телефон
Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей
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Полиция Ленинского района раскрыла грабеж, который совершил нетрезвый 41-летний мужчина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, безработный гражданин отобрал у своей 60-летней матери золотую цепочку с крестиком и сотовый телефон марки Samsung.
Вчера, 4 февраля, злоумышленника задержали. Он признался, что сдал похищенное в комиссионку.
На него завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU