В Саратове мужчина отобрал у своей матери золото и телефон

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:26:58+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла грабеж, который совершил нетрезвый 41-летний мужчина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, безработный гражданин отобрал у своей 60-летней матери золотую цепочку с крестиком и сотовый телефон марки Samsung.

Вчера, 4 февраля, злоумышленника задержали. Он признался, что сдал похищенное в комиссионку.

На него завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU