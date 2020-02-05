Лже-сотрудница банка выманила у жительницы Саратова 132 тыс. рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:18:00+03:00

Она убедила перевести все средства на другой счет

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Жительницу Октябрьского района Саратова обманула лже-сотрудница банка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, по словам потерпевшей, ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась менеджером банка. Она заявила, что якобы с расчетного счета пытались незаконно снять деньги и следует их обезопасить.

Для этого лже-сотрудница убедила потерпевшую перевести все средства на специально открытый для нее счет. Таким образом женщина лишилась 132,5 тыс. рублей и лишь потом обратилась в полицию.

ГУ МВД региона предупреждает, что ни в коем случае не передавать и не переводить деньги неизвестным, какими бы уловками они не пользовались. О фактах мошенничества следует сообщать по телефону: «02» (по мобильному телефону — «102»).

ИСТОЧНИК KP.RU