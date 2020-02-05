В Новоузенском районе УАЗ кувыркнулся в кювет
Пострадала женщина
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Вчера, 4 февраля, в 16:40 на 114 км трассы, ведущей из Урбаха в Александров-Гай Новоузенского района 56-летний водитель УАЗ-315195 устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным мужчина потерял управление и влетел в правый кювет, машина опрокинулась.
В результате аварии 36-летнюю пассажирку из транспорта госпитализировали, 32-летнюю женщину из салона автомобиля осмотрели врачи и отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU