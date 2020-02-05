В Новоузенском районе УАЗ кувыркнулся в кювет

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:10:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 4 февраля, в 16:40 на 114 км трассы, ведущей из Урбаха в Александров-Гай Новоузенского района 56-летний водитель УАЗ-315195 устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным мужчина потерял управление и влетел в правый кювет, машина опрокинулась.

В результате аварии 36-летнюю пассажирку из транспорта госпитализировали, 32-летнюю женщину из салона автомобиля осмотрели врачи и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU