В аварии у кладбища в Новоузенском районе пострадали двое человек
В кювет улетел Lada Largus
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Вчера, 4 февраля, в 23:00 на 2 км подъезда к селу Аряш от трассы «Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — Балтай» в Новобурасском районе 45-летний водитель Lada Largus улетел в кювет.
Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, по предварительным данным мужчина потерял управление , из-за этого произошла авария.
В результате аварии пострадал водитель и 44-летний пассажир из его машины, один человек был заблокирован. Их транспортировали спасатели в областную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU