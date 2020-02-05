В аварии у кладбища в Новоузенском районе пострадали двое человек

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:55:56+03:00

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Вчера, 4 февраля, в 23:00 на 2 км подъезда к селу Аряш от трассы «Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — Балтай» в Новобурасском районе 45-летний водитель Lada Largus улетел в кювет.

Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, по предварительным данным мужчина потерял управление , из-за этого произошла авария.

В результате аварии пострадал водитель и 44-летний пассажир из его машины, один человек был заблокирован. Их транспортировали спасатели в областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU