2020-02-04T20:21:53+03:00
Общество

Эксперты: население Саратовской области продолжит сокращаться и дальше

Женщин, способных рожать, становится все меньше
Екатерина Семенова
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В Саратовской области численность населения продолжает снижаться. Об этом было заявлено на совещании губернатора Валерия Радаева с зампредами правительства и министрами.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, детей в области рождается в два раза меньше, чем необходимо для воспроизводства предыдущего поколения родителей. Причем тенденция нарастает: в 2019 году малышей на свет появилось на 9% меньше, чем в 2018-м.

Основной причиной было названо сокращение числа женщин фертильного возраста. И этот фактор, по прогнозам специалистов, будет только нарастать. Кроме того, растет доля людей пожилого возраста. В Саратовской области их насчитывается 17% от общего количества населения, что выше среднероссийского уровня – 15%. Так, за 2019 год, число пожилых людей увеличилось на шесть тыс. человек.

Напомним, ранее Саратовская область была названа лидером среди российских регионов по убыли населения. За год численность сократилась на 19 тыс. человек, 13,4 тыс. из которых скончались, а 5,6 тыс. – уехали. Сейчас в регионе зарегистрировано 2,4 млн человек.

По итогам совещания Валерий Радаев поручил вице-губернатору Александру Стрелюхину за 10 дней подготовить предложения по решению демографических проблем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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