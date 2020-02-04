В Саратовской области создадут два новых министерства
Сегодня, 4 февраля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев на совещании с зампредами регионального правительства обсуждал тему реорганизации его структуры.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, он поручил вице-губернатору — председателю правительства области Александру Стрелюхину образовать новое министерство цифрового развития и связи. Это сделают путем распределения полномочий Минэкономразвития и Минпрома.
Также произойдет слияние министерств занятости и социального развития.
- В связи с поставленными президентом задачами полной цифровизации экономики, социальной сферы данное направление потребует особого внимания и концентрации сил, — отметил Радаев о преобразованиях.
ИСТОЧНИК KP.RU