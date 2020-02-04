Рецидивист из Саратова обокрал чужой банковский счет на 7,3 тыс. рублей

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:23:35+03:00

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В отдел полиции Ленинского района Саратова поступило заявление о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам заявителя, он потерял сотовый телефон, на который был установлен мобильный банк. Через это приложение кто-то снял с его счета 7,3 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний рецидивист, который потратил все деньги на себя.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU