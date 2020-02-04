2020-02-04T17:16:33+03:00
Общество

В Саратове трамваи №11 один вечер будут ходить по измененному расписанию

Известно время рейсов
Дарья Вострикова
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Сегодня, 4 февраля, трамваи №11 в Саратове будут ходить по измененному расписанию.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что вагоны поедут от Мирного переулка в 18:35, 19:10, 19:30, 20:05, 20:40, от 6-го квартала пока движутся с интервалом до 29 минут, далее в 19:20, 19:55, 20:15, 21:25.

После этого будут дежурные рейсы по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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