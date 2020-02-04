Довыборы в Саратовскую облдуму назначены на 17 мая
В Саратовской областной думе определились с датой довыборов на освободившееся место в региональном парламенте. На заседании комитета Саратовской облдумы по госстроительству и МСУ 4 февраля приняли законопроект о назначении довыборов на 17 мая.
Такое решение понадобилось из-за досрочного прекращения полномочий летом 2019 года Андрея Беликова. Экс-депутата обвиняют в мошенничестве и коммерческом подкупе.
Выборы по его округу в Ленинском районе Саратова пройдут после Дня Победы, когда дачный сезон будет уже в разгаре, отметили на заседании.
Довыборы на места еще двух бывших депутатов, которые сложили свои полномочия позже, — Максима Шихалова и Сергея Суровова, пройдут в Единый день голосования в сентябре.
ИСТОЧНИК KP.RU