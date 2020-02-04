2020-02-04T16:18:35+03:00
Политика

Довыборы в Саратовскую облдуму назначены на 17 мая

Вакантное место обвиняемого в мошенничестве Андрея Беликова ждет своего нового хозяина
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В Саратовской областной думе определились с датой довыборов на освободившееся место в региональном парламенте. На заседании комитета Саратовской облдумы по госстроительству и МСУ 4 февраля приняли законопроект о назначении довыборов на 17 мая.

Такое решение понадобилось из-за досрочного прекращения полномочий летом 2019 года Андрея Беликова. Экс-депутата обвиняют в мошенничестве и коммерческом подкупе.

Выборы по его округу в Ленинском районе Саратова пройдут после Дня Победы, когда дачный сезон будет уже в разгаре, отметили на заседании.

Довыборы на места еще двух бывших депутатов, которые сложили свои полномочия позже, — Максима Шихалова и Сергея Суровова, пройдут в Единый день голосования в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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