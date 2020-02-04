В Саратове предложено снизить размеры компенсаций обманутым дольщикам
В Саратовской областной думе сегодня, 4 февраля, обсудили проблему обманутых дольщиков.
Темой стали поправки в закон о защите прав участников долевого строительства. Согласно им, размер компенсаций за счет инвесторов может быть снижен с согласия дольщика. Впоследствии расходы возмещаются при предоставлении земельных участков в аренду без торгов. Это позволит разрешить сложную ситуацию с домом на 2-м Одесском проезде.
Ранее застройщик ООО «Саратовжилстрой» обанкротился, и дольщики этого дома остались без квартир, которые находятся в залоге у банка. Для выплаты компенсаций требуется порядка 53 млн рублей, и инвесторы не готовы вкладывать такую сумму, поэтому предложено снизить сумму возмещений.
Было решено созвать внеочередное заседание облдумы и рассмотреть законопроект в двух чтениях.
ИСТОЧНИК KP.RU