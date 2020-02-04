2020-02-04T16:14:43+03:00
Общество

В Саратове предложено снизить размеры компенсаций обманутым дольщикам

Для этого соберут внеочередное заседание облдумы
Екатерина Семенова
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В Саратовской областной думе сегодня, 4 февраля, обсудили проблему обманутых дольщиков.

Темой стали поправки в закон о защите прав участников долевого строительства. Согласно им, размер компенсаций за счет инвесторов может быть снижен с согласия дольщика. Впоследствии расходы возмещаются при предоставлении земельных участков в аренду без торгов. Это позволит разрешить сложную ситуацию с домом на 2-м Одесском проезде.

Ранее застройщик ООО «Саратовжилстрой» обанкротился, и дольщики этого дома остались без квартир, которые находятся в залоге у банка. Для выплаты компенсаций требуется порядка 53 млн рублей, и инвесторы не готовы вкладывать такую сумму, поэтому предложено снизить сумму возмещений.

Было решено созвать внеочередное заседание облдумы и рассмотреть законопроект в двух чтениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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