2020-02-04T15:47:05+03:00
Спорт

Анастасия Халиуллина отправится на «Лыжню России» в Базарном Карабулаке

Спортсменка вернулась из Швейцарии с победой
Екатерина Семенова
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В Саратов вернулась победительница чемпионата мира по биатлону среди юниоров Анастасия Халиуллина.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, в аэропорту «Гагарин» спортсменку встретили: первый замминистра Александр Абрашкин, исполнительный директор областной федерации биатлона Сергей Литяк, председатель комитета по спорту и молодежной политики областной думы Дмитрий Пьяных и, конечно, мама Екатерина Халиуллина, заслуженный тренер России.

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Чемпионат проходил в швейцарском городе Ленцерхайде. Анастасия Халиуллина завоевала золото в индивидуальной гонке и серебро в эстафете.

Следующие соревнования состоятся в Уфе, а до этого времени спортсменка посетит «Лыжню России» в Базарном Карабулаке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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