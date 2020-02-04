Закладчица героина из Саратова проведет пять лет в колонии
Суд признал 36-летнюю жительницу Саратова виновной в покушении на сбыт наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что гражданка получила от неизвестного отправителя в WhatsApp адрес, где лежала оптовая партия наркотиков. Гражданку ждали не менее 57 грамм героина, морфина и ацетилкодеина.
Женщина прятала дозы в Заводском районе, пока ее не задержали правоохранители у одного из домов на Ново-Астраханской улице. При личном досмотре у нее изъяли 32 свертка из фольги массой 55,82 грамма, а также остаток приготовленного к сбыту наркотика.
Теперь гражданка проведет пять лет в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU