Закладчица героина из Саратова проведет пять лет в колонии

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:44:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд признал 36-летнюю жительницу Саратова виновной в покушении на сбыт наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что гражданка получила от неизвестного отправителя в WhatsApp адрес, где лежала оптовая партия наркотиков. Гражданку ждали не менее 57 грамм героина, морфина и ацетилкодеина.

Женщина прятала дозы в Заводском районе, пока ее не задержали правоохранители у одного из домов на Ново-Астраханской улице. При личном досмотре у нее изъяли 32 свертка из фольги массой 55,82 грамма, а также остаток приготовленного к сбыту наркотика.

Теперь гражданка проведет пять лет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU