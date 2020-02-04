В срыве сроков восстановления перекопанных улиц в «Т Плюс» обвинили подрядчиков

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:05:13+03:00

Замечания и штрафы в Саратове и Балакове обычно получает не сама компания, а ее подрядчики

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Александр Шудегов, директор филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс», признал, что в прошлом году организация несколько раз проштрафилась по срокам проведения вскрышных работ в Саратове.

Оправданием послужил недобросовестный подрядчик, который скрылся, из-за чего работа застопорилась.

Впрочем, штрафы в Саратове продолжаются и сегодня. Кроме того, составляют протоколы на подрядчика «Т Плюс» в Балакове.

На будущее у руководителя Александра Шудегова один рецепт — не брать на работу тех подрядчиков, в чьих работах они усомнятся, и внимательнее относиться к выбору.

В этом году зима теплая, а значит, у горожан праздник — платить по счетам энергетиков придется меньше. Но только тем, у кого налажен режим теплопотребления, кто не забирает лишнего тепла. Светлана Жаркова, директор Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» отметила, что нужно обращаться в свою управляющую компанию, чтоб она провела регулировку системы теплоснабжения в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU