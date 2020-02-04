2020-02-04T14:54:31+03:00
Происшествия

Убийство Лизы Киселевой: Михаил Туватин проведет за решеткой еще три месяца

Суд удовлетворил ходатайство следствия
Екатерина Семенова
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Михаил ТуватинМихаил Туватин
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Михаил Туватин проведет под арестом до 9 мая.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, такое решение сегодня, 4 февраля, принял суд.

С ходатайством о продлении срока вышли следователи СКР. Продолжается расследование уголовное дела об убийстве девятилетней Лизы Киселевой. Девочка пропала 9 октября по пути в школу. Тело ее было найдено в гаражном массиве. По подозрению задержан ранее судимый Михаил Туватин. Он полностью признал вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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