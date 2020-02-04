2020-02-04T15:25:03+03:00
Спорт

В «Автодоре» снова сменился главный тренер

Владимир Родионов признал просчеты в формировании состава «Автодора»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Очередной главный тренер покинул БК «Автодор». Клуб расторг контракт с сербским специалистом Предрагом Круничем.

Это было предсказуемо, с учетом кадровой политики в отношении тренеров со стороны президента клуба Владимира Родионова. После шести поражений подряд болельщики были уверены в скорой смене тренера.

Как заявил в комментарии на официальном сайте «Автодора» Владимир Родионов, расставание прошло с добрыми чувствами и уважительным отношением друг к другу.

52-летний сербский специалист принял команду в конце ноября. «Автодор» под руководством Крунича начал с двух побед над «Локомотивом-Кубанью» и «Нижним Новгородом», после чего последовала серия из шести поражений подряд в чемпионате Единой Лиги ВТБ.

- Сербскому специалисту не удалось выправить положение и наладить игру команды, а ведь мы приглашали его именно с этой целью. Глобальных претензий к Круничу у нас нет. Однако в баскетболе все определяет результат, который отсутствует. Наша безвыигрышная серия составляет уже шесть матчей, а команда опустилась на нынешнее 12 место в таблице. Сложилась тупиковая ситуация, в которой, убежден, дальнейшее продолжение сотрудничества не принесет дивидендов и перспектив ни клубу, ни самому наставнику, — цитирует родионова сайт клуба.

При этом президент «Автодора» заметил, что несет ответственность за ошибки в подборе игроков на этот сезон и будет пересматривать эту работу самым серьезным образом.

- Не снимаю с себя ответственности за селекционные просчеты, допущенные нами в этом сезоне. Мне придется кардинальным образом пересмотреть подходы к формированию состава».

Имя нового главного тренера клуб объявит в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове из-за опиловки деревьев отменяются ночные рейсы трамвая №3
Рецидивист из Саратова обокрал чужой банковский счет на 7,3 тыс. рублей
В Саратове трамваи №11 один вечер будут ходить по измененному расписанию
Михаил Исаев с саратовцами осмотрели памятник летчице Марине Расковой
В энгельсской администрации прокомментировали жалобы на привлечение школьников к уборке детсада
Полицейские нашли у саратовца дома плантацию конопли, ружье и наркотики
Довыборы в Саратовскую облдуму назначены на 17 мая
В Саратове предложено снизить размеры компенсаций обманутым дольщикам
Более 1,2 тыс. водителей не уступили дорогу пешеходам в Саратове
Прокуратура Хвалынска помогла предпринимателям получить 2 млн рублей долгов
В школах Вольска и Балакова продлили карантин
В детские сады Саратовской области поступило 360 картин
Анастасия Халиуллина отправится на «Лыжню России» в Базарном Карабулаке
Закладчица героина из Саратова проведет пять лет в колонии
В срыве сроков восстановления перекопанных улиц в «Т Плюс» обвинили подрядчиков
В Саратове мужчина до смерти забил мать, требуя денег на алкоголь