В «Автодоре» снова сменился главный тренер

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:25:03+03:00

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Очередной главный тренер покинул БК «Автодор». Клуб расторг контракт с сербским специалистом Предрагом Круничем.

Это было предсказуемо, с учетом кадровой политики в отношении тренеров со стороны президента клуба Владимира Родионова. После шести поражений подряд болельщики были уверены в скорой смене тренера.

Как заявил в комментарии на официальном сайте «Автодора» Владимир Родионов, расставание прошло с добрыми чувствами и уважительным отношением друг к другу.

52-летний сербский специалист принял команду в конце ноября. «Автодор» под руководством Крунича начал с двух побед над «Локомотивом-Кубанью» и «Нижним Новгородом», после чего последовала серия из шести поражений подряд в чемпионате Единой Лиги ВТБ.

- Сербскому специалисту не удалось выправить положение и наладить игру команды, а ведь мы приглашали его именно с этой целью. Глобальных претензий к Круничу у нас нет. Однако в баскетболе все определяет результат, который отсутствует. Наша безвыигрышная серия составляет уже шесть матчей, а команда опустилась на нынешнее 12 место в таблице. Сложилась тупиковая ситуация, в которой, убежден, дальнейшее продолжение сотрудничества не принесет дивидендов и перспектив ни клубу, ни самому наставнику, — цитирует родионова сайт клуба.

При этом президент «Автодора» заметил, что несет ответственность за ошибки в подборе игроков на этот сезон и будет пересматривать эту работу самым серьезным образом.

- Не снимаю с себя ответственности за селекционные просчеты, допущенные нами в этом сезоне. Мне придется кардинальным образом пересмотреть подходы к формированию состава».

Имя нового главного тренера клуб объявит в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU