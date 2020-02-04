2020-02-04T15:16:50+03:00
Общество

В Октябрьском районе Саратова уволен чиновник за черствость и хамство

Чиновница требовала от жителей отказаться от своих инициатив по ремонту тротуаров
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В Саратове уволили заместителя главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам Наталию Береговскую. Соответствующий приказ подписан районным главой Игорем Молчановым.

Напомним, чиновница угрожала увольнением сотрудникам школ и детсадов за то, что они дали предложения по ремонту тротуаров по инициативе жителей, а не районной власти.

Ранее депутат Государственной думы Николай Панков заявил, что намерен добиться увольнения чиновника, проявившего черствость и хамство по отношению к жителям.

- Не хочу уходить в склоки. Просто считаю, что не то место во власти занимает этот человек. Пусть что-то подыщет другое. А сейчас буду добиваться ее освобождения от занимаемой должности. Приношу свои извинения за некорректность зама по социалке Октябрьского района к членам общественного совета, — написал Панков.

Напомним, проект по ремонту тротуаров в Саратове инициировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Предложения, какие участки нужно отремонтировать в первую очередь, вносят сами горожане, общественные советы. Приоритет отдают подходам к социальным объектам, важным для жителей, — школам, детским садам, библиотекам, стадионам и так далее.

Отметим, Наталия Береговская не первый раз оказалась в центре скандала. Прошлой зимой после субботника, на котором учителя собирали снег в мешки, ей объявили выговор.

Тротуары Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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