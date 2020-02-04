В Саратове «Т Плюс» перекопает улицы в 2020 году так же, как в 2019

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:11:05+03:00

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Сегодня, 4 февраля, на пресс-конференции в «Т Плюс» директор местного филиала Александр Шудегов рассказал о планах компании по вскрытию улиц для работ на тепломагистралях.

- Все жители почувствовали тот объем работ, что мы делали летом. Это связано с летними раскопками и, к сожалению, доставленным неудобством. Уровень модернизации перекладок сетей 2019 года сохранен на 2020 год. Темп терять нельзя, — отметил Александр Шудегов — директор филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

Известны адреса по ремонту сетей, где уже есть проекты, проводятся закупки материалов, в течение 2-3 недель после отопсезона работы начнутся.

Это улица Шевченко, между Горького и Рахова, Кузнечная — между Комсомольской и Некрасова и между Мясницкой и Радищева, Радищева, между Челюскинцев и Кузнечной, Челюскинцев между Горького и Чапаева, Соколовая между Железнодорожной и Танкистов, Рахова между Зарубина и Большой Горной, Симбирцева от Шелковичной до Новоузенской, а также Васильковская, 2-я Садовая, Большая Садовая, Беговая, Степана Разина.

В Энгельсе будут копать на улице Одесская, в Балакове — на Трнавской и Свердлова.

Компания «Т Плюс» хочет увеличить этот список.

Отмечено, что в прошлом году работали подрядчики из соседних регионов — местные не все были готовы работать на таком объеме. В 2020 году энергетики также будут стараться привлекать силы со стороны.

Вообще подрядчики неохотно идут заявляться на работу к «Т Плюс», отметили на пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU