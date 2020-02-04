Под Татищевом перевернулся автомобиль Минобороны РФ

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:48:30+03:00

ГИБДД сообщает о столкновении УАЗа с грузовиком

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В Татищевском районе Саратовской области 4 февраля перевернулся автомобиль Минобороны. Об этом сообщил сайт «ЧП-Саратов».

Это произошло в результате столкновения двух машин.

ДТП случилось в 5 км от районного центра Татищево, недалеко от села Карамышка.

УАЗ медицинской службы Минобороны перевернулся на трассе, после того, как столкнулся с грузовым автомобилем «Газель». Как уточнили в ГИБДД области, по предварительным данным, в перевернувшемся автомобиле, кроме шофера, находился пассажир. О людях в «Газели» не сообщается. Никто не пострадал, уточнили в ГИБДД.

Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU