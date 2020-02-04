Под Татищевом перевернулся автомобиль Минобороны РФ
В Татищевском районе Саратовской области 4 февраля перевернулся автомобиль Минобороны. Об этом сообщил сайт «ЧП-Саратов».
Это произошло в результате столкновения двух машин.
ДТП случилось в 5 км от районного центра Татищево, недалеко от села Карамышка.
УАЗ медицинской службы Минобороны перевернулся на трассе, после того, как столкнулся с грузовым автомобилем «Газель». Как уточнили в ГИБДД области, по предварительным данным, в перевернувшемся автомобиле, кроме шофера, находился пассажир. О людях в «Газели» не сообщается. Никто не пострадал, уточнили в ГИБДД.
Обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU