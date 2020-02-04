Под Саратовом утонул дайвер
Тело искали два дня
Фото Саратовской областной службы спасения
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В Красноармейском районе утонул дайвер.
Как сообщил «КП-Саратов» начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин, 30-летний мужчина 2 февраля отправился на подводную охоту в село Бобровка на автомобиле ВАЗ-2114 и пропал.
Родственники обратились к спасателям и в полицию. Сегодня были проведены поисковые работы на берегу реки Голый Карамыш. В салоне машины никого не оказалось, около 10:30 тело удалось найти водолазам ППС Затон.
Обстоятельства гибели человека выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU