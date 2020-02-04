2020-02-04T13:28:31+03:00
Происшествия

Под Саратовом утонул дайвер

Тело искали два дня
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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В Красноармейском районе утонул дайвер.

Как сообщил «КП-Саратов» начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин, 30-летний мужчина 2 февраля отправился на подводную охоту в село Бобровка на автомобиле ВАЗ-2114 и пропал.

Родственники обратились к спасателям и в полицию. Сегодня были проведены поисковые работы на берегу реки Голый Карамыш. В салоне машины никого не оказалось, около 10:30 тело удалось найти водолазам ППС Затон.

Обстоятельства гибели человека выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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