Под Саратовом утонул дайвер

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:28:31+03:00

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В Красноармейском районе утонул дайвер.

Как сообщил «КП-Саратов» начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин, 30-летний мужчина 2 февраля отправился на подводную охоту в село Бобровка на автомобиле ВАЗ-2114 и пропал.

Родственники обратились к спасателям и в полицию. Сегодня были проведены поисковые работы на берегу реки Голый Карамыш. В салоне машины никого не оказалось, около 10:30 тело удалось найти водолазам ППС Затон.

Обстоятельства гибели человека выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU