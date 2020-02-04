2020-02-04T13:21:59+03:00
Общество

В Саратове пройдет финал конкурса «Учитель года — 2020»

Пройдут финальные выступления
Дарья Вострикова
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Завтра, 5 февраля, в лицее №2 Саратова пройдут финальные выступления участников конкурса «Учитель года — 2020».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в финале выступят: учитель русского языка и литературы Людмила Янковская (Восточно-европейский лицей), учитель истории Ангелина Новикова (МОУ «Гимназия №89»), учитель английского языка Светлана Ермольчева (МАОУ «Медико- биологический лицей»), учитель информатики Оксана Таланова (МАОУ «Гимназия №1»), учитель истории Людмила Сильнова (МАОУ «Инженерный лицей») и учитель физики Екатерина Оваденкова (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №43»).

Они проведут мастер-классы на тему «Человек образованный — тот, кто знает, где найти то, чего он не знает».

Лучших из лучших выберут опытные методисты, победители и призеры прошлых лет. Их имена объявят на торжественной церемонии закрытия 27 февраля 2020 года.

Победитель муниципального конкурса будет представлять город на региональном этапе в марте 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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