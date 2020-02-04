В Саратове пройдет финал конкурса «Учитель года — 2020»
Завтра, 5 февраля, в лицее №2 Саратова пройдут финальные выступления участников конкурса «Учитель года — 2020».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в финале выступят: учитель русского языка и литературы Людмила Янковская (Восточно-европейский лицей), учитель истории Ангелина Новикова (МОУ «Гимназия №89»), учитель английского языка Светлана Ермольчева (МАОУ «Медико- биологический лицей»), учитель информатики Оксана Таланова (МАОУ «Гимназия №1»), учитель истории Людмила Сильнова (МАОУ «Инженерный лицей») и учитель физики Екатерина Оваденкова (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №43»).
Они проведут мастер-классы на тему «Человек образованный — тот, кто знает, где найти то, чего он не знает».
Лучших из лучших выберут опытные методисты, победители и призеры прошлых лет. Их имена объявят на торжественной церемонии закрытия 27 февраля 2020 года.
Победитель муниципального конкурса будет представлять город на региональном этапе в марте 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU