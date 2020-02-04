В Саратове мужчину зарезали из-за сигареты
В Кировском районе Саратова вынесен приговор 40-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве.
Трагедия разыгралась на улице Тракторная днем 7 ноября. Вместе с 50-летним приятелем мужчина распивал алкоголь у себя дома. В какой-то момент хозяин разозлился, что гость угощается его сигаретами без разрешения, но тот не отреагировал на упрек и вновь взял табачное изделие.
После этого 40-летний мужчина схватил нож и четыре раза ударил приятеля в грудь и один — в шею.
Потерпевший упал и умер, а хозяин дома лег спать как ни в чем не бывало.
Примечательно, что труп нашли врачи, которые приехали по другому вызову, но перепутали квартиры. Они обнаружили тело и позвонили в полицию.
Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на девять лет. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU