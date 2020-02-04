В Саратове мужчину зарезали из-за сигареты

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:49:24+03:00

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В Кировском районе Саратова вынесен приговор 40-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве.

Трагедия разыгралась на улице Тракторная днем 7 ноября. Вместе с 50-летним приятелем мужчина распивал алкоголь у себя дома. В какой-то момент хозяин разозлился, что гость угощается его сигаретами без разрешения, но тот не отреагировал на упрек и вновь взял табачное изделие.

После этого 40-летний мужчина схватил нож и четыре раза ударил приятеля в грудь и один — в шею.

Потерпевший упал и умер, а хозяин дома лег спать как ни в чем не бывало.

Примечательно, что труп нашли врачи, которые приехали по другому вызову, но перепутали квартиры. Они обнаружили тело и позвонили в полицию.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на девять лет. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU