В Саратовской области продолжается региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Ребята пробуют свои силы до 22 февраля
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С 10 января по 22 февраля в Саратовской области проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, его участниками станут около 2 тыс. учеников с 9 по 11 классы, которые проверят свои знания.
Уже прошли состязания по французскому и русскому языку, информатике и обществознанию, праву и астрономии, экологии, физике, географии, биологии, литературе, искусству и химии.
Победители региональных туров примут участие в заключительном этапе олимпиады.
ИСТОЧНИК KP.RU