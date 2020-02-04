2020-02-04T12:48:21+03:00
Общество

В Саратовской области продолжается региональный этап всероссийской олимпиады школьников

Ребята пробуют свои силы до 22 февраля
Дарья Вострикова
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С 10 января по 22 февраля в Саратовской области проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, его участниками станут около 2 тыс. учеников с 9 по 11 классы, которые проверят свои знания.

Уже прошли состязания по французскому и русскому языку, информатике и обществознанию, праву и астрономии, экологии, физике, географии, биологии, литературе, искусству и химии.

Победители региональных туров примут участие в заключительном этапе олимпиады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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