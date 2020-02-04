Подруги украли у саратовца 100 тыс.рублей

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:13:58+03:00

Деньги исчезли во время их визита в гости

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В Волжском районе Саратова в отдел полиции обратился с заявлением о краже 35-летний мужчина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, из его квартиры похитили 100 тыс. рублей, в чем он подозревает двух знакомых, которые накануне были у него в гостях.

Сотрудники уголовного розыска задержали одну из них, 27-летнюю гражданку, на нее завели уголовное дело. Она вернула только часть денег, поскольку остальное потратила на себя.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU