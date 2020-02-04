Саратовцу отказались смягчать срок за избитие сожительницы до смерти

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:10:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Заводской районный суд приговорил 5 ноября 45-летнего рецидивиста из Саратова к 14 годам исправительной колонии особого режима.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 28 мая ночью мужчина распивал спиртное с 31-летней сожительницей в одном из домов на Васильковской улице в областном центре.

Пара поссорилась: мужчина начал бить свою возлюбленную руками и ногами, он нанес около 30 ударов, а потом положил женщина спать на кровать, где она скончалась.

Гражданин попытался обжаловать приговор, утверждая свою непричастность, однако наказание оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU