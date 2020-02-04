Увеличены пособия льготным категориям граждан в Саратовской области

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:52:53+03:00

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Согласно постановлению правительства РФ с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 3% ряд федеральных выплат и пособий: по беременности и родам, рождению ребенка, ежемесячное — по уходу за ребенком, беременной жене военнослужащего и на на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, в список категорий также попадают граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, получателей денежной компенсации в возмещение вреда и ежемесячной компенсации за потерю кормильца – участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Пособия устанавливаются в новом размере автоматически, поэтому тем, кто состоит на учете в органах соцзащиты Саратовской области, подавать заявления о перерасчете не следует.

ИСТОЧНИК KP.RU