С саратовских коров надоили 10,8 тыс.тонн молока

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:24:08+03:00

Показатель составляет 106,8% к уровню 2019 года

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В Саратовской области по состоянию на 3 февраля с коров надоили 10,8 тыс. тонн молока, что составляет 106,8% к уровню 2019 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, валовой надой за сутки составил 333 тонны (106,7% к уровню прошлого года), от одного животного — 16,5 кг.

Лидерами производства остаются Марксовский (5586 т), Татищевский (708 т) и Калининский (587 т) муниципальные районы.

ИСТОЧНИК KP.RU