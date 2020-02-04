Балаковцы стали меньше убивать и воровать

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:20:38+03:00

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Прокуратура Балакова провела анализ состояния преступности в районе за 2019 год.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, снизилось число преступлений, которые совершили рецидивисты( с 509 до 481) и нетрезвые граждане( с 494 до 465).

На 8,6% меньше стало оконченных преступлений, совершенных лицами без постоянного источника дохода, в группе на 16,2% (с 99 до 83), совершённых в общественных местах на 6,3% (с 633 до 593).

Также на убыль пошло количество убийств(с 11 до 10), причинение тяжких телесных повреждений(с 25 до 23), разбойных нападений(с 13 до 4).

Чаще всего в районе совершают кражи, число которых также снизилось(с 618 до 592).

ИСТОЧНИК KP.RU