Коронавирус: у приезжающих в Саратов пассажиров поездов и самолетов измеряют температуру

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:05:55+03:00

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В Саратове продолжается работа по предотвращению заноса коронавируса на территорию региона.

В правительстве работает санитарно-эпидемическая комиссия, разработан Комплексный план организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Так, одним из первых мероприятий по выявлению вируса является измерение температуры тела граждан. В связи с этим на железнодорожном вокзале Саратова прибывающих обследуют электронными термометрами.

Работники с тепловизорами обследуют пассажиров в саратовском аэропорту «Гагарин».

Напомним, в регионе были обследованы три человека с подозрением на коронавирус. Ни у одного диагноз не подтвердился, это оказались обычные ОРВИ и грипп.

ИСТОЧНИК KP.RU