Коронавирус: у приезжающих в Саратов пассажиров поездов и самолетов измеряют температуру
В Саратове продолжается работа по предотвращению заноса коронавируса на территорию региона.
В правительстве работает санитарно-эпидемическая комиссия, разработан Комплексный план организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Так, одним из первых мероприятий по выявлению вируса является измерение температуры тела граждан. В связи с этим на железнодорожном вокзале Саратова прибывающих обследуют электронными термометрами.
Работники с тепловизорами обследуют пассажиров в саратовском аэропорту «Гагарин».
Напомним, в регионе были обследованы три человека с подозрением на коронавирус. Ни у одного диагноз не подтвердился, это оказались обычные ОРВИ и грипп.
ИСТОЧНИК KP.RU