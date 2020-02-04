2020-02-04T08:03:22+03:00
Общество

В Саратове встали трамваи и троллейбусы пяти маршрутов

Движение прервалось менее часа назад
Дарья Вострикова
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Сегодня, 4 февраля, в Саратове на перекрестке улиц Астраханской и Вавилова встали трамваи №3 и 11 по направлению в сторону Мирного переулка.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что также прервано движение троллейбусов №2, 2а и 16 в обе стороны из-за залома пантографа.

Отметим, что трамваи №3 от 6-й Дачной ходят с увеличенным интервалом, «одиннадцатые» от 6-го квартала ходят только до улицы Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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