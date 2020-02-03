Трамваи №№9 и 10 в Саратове встали из-за ДТП и обесточки
Также стоят троллейбусы №№2, 2А и 16
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В Саратове за несколько минут остановились несколько маршрутов городского электротранспорта.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причиной являются несколько факторов.
Трамваи №№9 и 10 встали у Рабочей в сторону своих конечных остановок из-за ДТП. Кроме того, у Детского парка движение этого маршрута остановлено из-за обесточки.
Троллейбусы №№2, 2А и 16 стоят на улице Рахова.
ИСТОЧНИК KP.RU