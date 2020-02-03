2020-02-03T21:13:46+03:00
Общество

Трамваи №№9 и 10 в Саратове встали из-за ДТП и обесточки

Также стоят троллейбусы №№2, 2А и 16
Екатерина Семенова
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В Саратове за несколько минут остановились несколько маршрутов городского электротранспорта.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причиной являются несколько факторов.

Трамваи №№9 и 10 встали у Рабочей в сторону своих конечных остановок из-за ДТП. Кроме того, у Детского парка движение этого маршрута остановлено из-за обесточки.

Троллейбусы №№2, 2А и 16 стоят на улице Рахова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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