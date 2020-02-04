В Саратове сохраняется теплая и сырая погода
Будет туманно и ветрено
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Во вторник, 4 февраля, в Саратове и по области сохранится дождливая и теплая погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, согласно прогнозу метеорологов, осадки будут идти утром и днем.
При этом ожидается туман с видимостью менее 500 метров, налипание мокрого снега, гололед и гололедица.
Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью до 17 м/с при порывах.
Днем столбик термометра покажет от -2 до +3 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU