Районы Саратовской области посоревнуются за долю от 120 млн рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:46:27+03:00

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Правительство Саратовской области распределит 120 млн рублей между районами в рамках программы поддержки местных инициатив. Заявки от муниципалитетов принимаются с 31 января по 2 марта.

Как заявили на пресс-конференции 3 февраля министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин и заместитель министра финансов области Виктор Осокин, обязательным условием заявок является софинансирование: не менее 3% от суммы проекта от жителей и не менее 10% — из местного бюджета.

Программа основана на принципе инициативного бюджетирования, когда граждане самостоятельно определяют необходимый для реализации проект.

В 2020 году между проектами — победителями конкурса распределят 120 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU