С «Лыжни России» в Базарном Карабулаке можно будет отправить открытку с особым штемпелем

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:42:18+03:00

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Участники гонки «Лыжня России» смогут поставить штемпель на почтовые отправления.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФПС региона, специальное гашение пройдет накануне и в день гонки.

- Поставить оттиск памятного штемпеля можно будет не только на открытку или конверт, но и на любое почтовое отправление совершенно бесплатно с 5 по 7 февраля 2020 года в здании центрального отделения почтовой связи Базарно-Карабулакского почтамта по адресу: Базарный Карабулак, улица Ленина, 131а/1. Гашение будет проходить в соответствии с режимом работы отделения почтовой связи 412600: с 08.00 до 18.00 (понедельник — пятница), — рассказали в «Почте России».

Там же можно будет отправить открытку — на месте гонок будет работать выездное почтовое отделение. На штемпеле изображен лыжник и надпись «Лыжня России. Всероссийская массовая лыжная гонка».

- Специальный почтовый штемпель подчеркнет значимость проведения лыжных соревнований в Саратовской области, — отметила директор регионального УФПС Карина Муравьева.

ИСТОЧНИК KP.RU