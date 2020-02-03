Известны итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:40:02+03:00

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В Саратове вечером и ночью 31 января и 1 февраля Госавтоинспекция провела рейды «Нетрезвый водитель».

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, за это время выявили четырех человек, которые вели транспорт подшофе, девятерых, не желающих пройти медицинское освидетельствование, и одного гражданина, севшего за руль без прав.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не преступать закон.

ИСТОЧНИК KP.RU