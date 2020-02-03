Известны итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове
Мероприятие проводилось два дня
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В Саратове вечером и ночью 31 января и 1 февраля Госавтоинспекция провела рейды «Нетрезвый водитель».
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, за это время выявили четырех человек, которые вели транспорт подшофе, девятерых, не желающих пройти медицинское освидетельствование, и одного гражданина, севшего за руль без прав.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не преступать закон.
ИСТОЧНИК KP.RU