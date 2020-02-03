В саратовском театре оперы и балета исполнили «Иоланту» с московскими солистами

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:24:22+03:00

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В рамках проекта «Звезды российской оперы на саратовской сцене» 2 февраля на сцене академического театра оперы и балета исполнили оперу Петра Чайковского «Иоланта». В спектакле выступили солистка Московского театра «Новая опера» имени Е. Колобова, лауреат Международных конкурсов Виктория Шевцова (в партии Иоланты) и солист Московского театра «Геликон-опера», лауреат Международных конкурсов Александр Киселев (в партии короля Рене).

Фото Армена Осипяна

Виктория Шевцова в 2008 году обучалась в Международной школе вокального мастерства. Солистка занималась с такими педагогами, как Глория Борелли (Италия), Жандоменико Бизи (Италия), Дмитрий Вдовин, Анна Маргулис и другими. На Международном музыкальном фестивале в Ольденбурге (Германия) исполняла партию Иоланты («Иоланта» П. Чайковский). Работает в театре «Новая опера» с 2010 года.

Александр Киселев работал в театре «Новая опера», Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. С 1998 по 2005 г. являлся солистом Большого театра России. С 2005 года начинал работу в театре «Геликон-опера» и сейчас является ведущим солистом труппы. Александр Киселев исполнил более 20 партий классического русского и зарубежного репертуара. Солист ведет активную гастрольную деятельность. За многолетнюю творческую деятельность Александр Киселеву присвоено звание «Почетный деятель искусств города Москвы».

Фото Армена Осипяна

Премьера лирической оперы Петра Чайковского состоялась в декабре 1892 года в петербургском Мариинском театре в исполнении артистов Императорской труппы. «Иоланта» является последней оперой Чайковского. Композитор сам написал либретто по драме Герца «Дочь короля Рене». В Саратове премьера «Иоланты» состоялась в 1981 году. Это светлое и доброе произведение любимо зрителями и по сей день.

Фото Армена Осипяна

В партии герцога Роберта выступил народный артист СССР Леонид Сметанников. После исполнения арии «Кто может сравниться с Матильдой моей» саратовцы отблагодарили солиста громкими аплодисментами. Партию графа Водемона, возлюбленного Иоланты, исполнил Иван Подгороднев. В партии мавританского врача Эбн-Хакиа заслуженный артист России Роман Гранич.

Фото Армена Осипяна

«Иоланта» — это история о слепой дочери французского короля, которую исцелила любовь. Основой постановки становится стремление к свету. Этому способствуют декорации и костюмы. В момент прозрения Иоланты в зале включились лампы.

Фото Армена Осипяна

Проект дает возможность саратовским зрителям услышать ведущих оперных солистов России. Звезды московской оперы вновь показали высокий уровень вокального мастерства. Викторию Шевцову (Иоланта) и Александра Киселева (король Рене) тепло приняла местная публика, после каждого их выхода овации в зале долго не стихали. Им вручили цветы, а финальные аплодисменты продолжались несколько минут. Второй день проекта успешно подошел к своему концу.

6 февраля проект «Звезды российской оперы на саратовской сцене» завершится оперой Джузеппе Верди «Травиата». Партию Виолетты Валери исполнит солистка Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, лауреат Международных конкурсов Мария Макеева. В партии Жоржа Жермона — солист Московского театра «Новая опера» имени Е. Колобова, лауреат Международных конкурсов Александр Мартынов.

ИСТОЧНИК KP.RU