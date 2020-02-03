2020-02-03T15:24:22+03:00
Звезды

В саратовском театре оперы и балета исполнили «Иоланту» с московскими солистами

Продолжается проект «Звезды российской оперы на саратовской сцене»
Армен Осипян
Поделиться:
Фото Армена ОсипянаФото Армена Осипяна
Изменить размер текста:

В рамках проекта «Звезды российской оперы на саратовской сцене» 2 февраля на сцене академического театра оперы и балета исполнили оперу Петра Чайковского «Иоланта». В спектакле выступили солистка Московского театра «Новая опера» имени Е. Колобова, лауреат Международных конкурсов Виктория Шевцова (в партии Иоланты) и солист Московского театра «Геликон-опера», лауреат Международных конкурсов Александр Киселев (в партии короля Рене).

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Виктория Шевцова в 2008 году обучалась в Международной школе вокального мастерства. Солистка занималась с такими педагогами, как Глория Борелли (Италия), Жандоменико Бизи (Италия), Дмитрий Вдовин, Анна Маргулис и другими. На Международном музыкальном фестивале в Ольденбурге (Германия) исполняла партию Иоланты («Иоланта» П. Чайковский). Работает в театре «Новая опера» с 2010 года.

Александр Киселев работал в театре «Новая опера», Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. С 1998 по 2005 г. являлся солистом Большого театра России. С 2005 года начинал работу в театре «Геликон-опера» и сейчас является ведущим солистом труппы. Александр Киселев исполнил более 20 партий классического русского и зарубежного репертуара. Солист ведет активную гастрольную деятельность. За многолетнюю творческую деятельность Александр Киселеву присвоено звание «Почетный деятель искусств города Москвы».

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Премьера лирической оперы Петра Чайковского состоялась в декабре 1892 года в петербургском Мариинском театре в исполнении артистов Императорской труппы. «Иоланта» является последней оперой Чайковского. Композитор сам написал либретто по драме Герца «Дочь короля Рене». В Саратове премьера «Иоланты» состоялась в 1981 году. Это светлое и доброе произведение любимо зрителями и по сей день.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

В партии герцога Роберта выступил народный артист СССР Леонид Сметанников. После исполнения арии «Кто может сравниться с Матильдой моей» саратовцы отблагодарили солиста громкими аплодисментами. Партию графа Водемона, возлюбленного Иоланты, исполнил Иван Подгороднев. В партии мавританского врача Эбн-Хакиа заслуженный артист России Роман Гранич.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

«Иоланта» — это история о слепой дочери французского короля, которую исцелила любовь. Основой постановки становится стремление к свету. Этому способствуют декорации и костюмы. В момент прозрения Иоланты в зале включились лампы.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Проект дает возможность саратовским зрителям услышать ведущих оперных солистов России. Звезды московской оперы вновь показали высокий уровень вокального мастерства. Викторию Шевцову (Иоланта) и Александра Киселева (король Рене) тепло приняла местная публика, после каждого их выхода овации в зале долго не стихали. Им вручили цветы, а финальные аплодисменты продолжались несколько минут. Второй день проекта успешно подошел к своему концу.

6 февраля проект «Звезды российской оперы на саратовской сцене» завершится оперой Джузеппе Верди «Травиата». Партию Виолетты Валери исполнит солистка Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, лауреат Международных конкурсов Мария Макеева. В партии Жоржа Жермона — солист Московского театра «Новая опера» имени Е. Колобова, лауреат Международных конкурсов Александр Мартынов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На подрядную организацию «Т Плюс» в Балакове составлено пять протоколов
Грипп, ОРВИ, коронавирус: саратовцам рассказали о защите
Щенка с травмами лап спасли из-под бетонной плиты в Саратове
Прокуратура обязала чиновников Духовницкого района привести дороги в порядок
В саратовском театре оперы и балета исполнили «Иоланту» с московскими солистами
В Саратове пройдет всероссийский медико-правовой форум
Саратовец лишился автомобиля за долги перед банком
В Саратове прошла конференция «Гериатрия — инвестиции в будущее»
Николай Панков: Огорчает черствость и хамство чиновников
Более 4000 россиянок прошли обучение основам бизнеса в рамках программы «Мама-предприниматель»
Жителям Юбилейного на сутки отключат воду
В Саратовской области каждый год проводится более 1 тыс. процедур ЭКО
За прошедшую неделю 24,5 тыс. саратовцев подхватили вирус
Саратовец получил срок за предложение другу покурить «травку»
Карантин: отменены занятия в колледжах и вузах
Четыре объекта в Саратове и два — в Марксе обрели охранные зоны
Саратовстат просит не обращать внимания на абсолютные показатели убыли населения
В Саратове с начала года выявлено более 260 нарушений дизайн-кода
Без воды остался поселок в Саратове