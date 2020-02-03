Саратовец лишился автомобиля за долги перед банком

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:16:52+03:00

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Житель Октябрьского района Саратова лишился Lada Vesta за долги перед банком.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, гражданин знал, что в отношении него возбуждено производство, но никаких действий не предпринял.

Должник поместил машину на соседнюю улицу, чтобы скрыть ее, однако представители службы обнаружили транспорт, арестовали его, а потом продали на торгах.

Вырученные деньги будут перечислены банку в счет долга мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU