Саратовец лишился автомобиля за долги перед банком
Машина продана на торгах
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Житель Октябрьского района Саратова лишился Lada Vesta за долги перед банком.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, гражданин знал, что в отношении него возбуждено производство, но никаких действий не предпринял.
Должник поместил машину на соседнюю улицу, чтобы скрыть ее, однако представители службы обнаружили транспорт, арестовали его, а потом продали на торгах.
Вырученные деньги будут перечислены банку в счет долга мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU