2020-02-03T14:50:20+03:00
Общество

Николай Панков: Огорчает черствость и хамство чиновников

Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков извинился перед членами общественного совета Октябрьского района по ремонту тротуаров за действия местного чиновника. По его мнению, лицам, которые препятствуют инициативам жителей, не место во власти. О ситуации он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Что больше огорчает? Это когда вопрос не решается. Это когда что-то зависит не от тебя. А больше всего, думаю, огорчает черствость и хамство чиновников. Особенно когда это проявляется в отношении подчиненных, когда они не могут по ряду причин ответить начальнику. Просто боятся.

Это не касается членов общественного совета по тротуарам. В проект, который хочет реализовать Вячеслав Володин в Саратове, он изначально просил не вовлекать чиновников, чтобы простые люди давали свои предложения.

32 встречи провел с жителями, общественниками, объясняя суть проекта. Все районы хорошо восприняли. За исключением Октябрьского. Хотя совет подобрался из активных граждан. И предложения высказывали дельные. И переживали и за качество, и за правильность выбора пешеходных участков. А на следующий день имели разговор с замом главы Октябрьского района по социалке. Разговор шел вплоть до угроз увольнения и из школы, и из детского сада. За что? А за то, что дали предложения по ремонту тротуаров по инициативе жителей. А не власти районной. Затем были извинения от руководителя аппарата.

Не хочу уходить в склоки. Просто считаю, что не то место во власти занимает этот человек. Пусть что-то подыщет другое. А сейчас буду добиваться ее освобождения от занимаемой должности. Приношу свои извинения за некорректность зама по социалке Октябрьского района членам общественного совета, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Акция «РЖД-Медицина» против рака» пройдет на Приволжской железной дороге 4 февраля
Определены победители в КВН среди саратовских заключенных
Районы Саратовской области посоревнуются за долю от 120 млн рублей
В Саратове полицейские рассказали будущим поварам про терроризм и митинги
В Березовке подросток за рулем «шестерки» в ночи сбил пенсионера
С «Лыжни России» в Базарном Карабулаке можно будет отправить открытку с особым штемпелем
Известны итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове
Усилиями прокуратуры в Романовском районе ликвидировали ряд свалок
На подрядную организацию «Т Плюс» в Балакове составлено пять протоколов
Грипп, ОРВИ, коронавирус: саратовцам рассказали о защите
Щенка с травмами лап спасли из-под бетонной плиты в Саратове
Прокуратура обязала чиновников Духовницкого района привести дороги в порядок
В саратовском театре оперы и балета исполнили «Иоланту» с московскими солистами
В Саратове пройдет всероссийский медико-правовой форум
Саратовец лишился автомобиля за долги перед банком
В Саратове прошла конференция «Гериатрия — инвестиции в будущее»
Николай Панков: Огорчает черствость и хамство чиновников
Более 4000 россиянок прошли обучение основам бизнеса в рамках программы «Мама-предприниматель»
Жителям Юбилейного на сутки отключат воду
В Саратовской области каждый год проводится более 1 тыс. процедур ЭКО
За прошедшую неделю 24,5 тыс. саратовцев подхватили вирус
Саратовец получил срок за предложение другу покурить «травку»
Карантин: отменены занятия в колледжах и вузах Саратова
Четыре объекта в Саратове и два — в Марксе обрели охранные зоны
Саратовстат просит не обращать внимания на абсолютные показатели убыли населения
В Саратове с начала года выявлено более 260 нарушений дизайн-кода
Без воды остался поселок в Саратове