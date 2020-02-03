Николай Панков: Огорчает черствость и хамство чиновников

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:50:20+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков извинился перед членами общественного совета Октябрьского района по ремонту тротуаров за действия местного чиновника. По его мнению, лицам, которые препятствуют инициативам жителей, не место во власти. О ситуации он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Что больше огорчает? Это когда вопрос не решается. Это когда что-то зависит не от тебя. А больше всего, думаю, огорчает черствость и хамство чиновников. Особенно когда это проявляется в отношении подчиненных, когда они не могут по ряду причин ответить начальнику. Просто боятся.

Это не касается членов общественного совета по тротуарам. В проект, который хочет реализовать Вячеслав Володин в Саратове, он изначально просил не вовлекать чиновников, чтобы простые люди давали свои предложения.

32 встречи провел с жителями, общественниками, объясняя суть проекта. Все районы хорошо восприняли. За исключением Октябрьского. Хотя совет подобрался из активных граждан. И предложения высказывали дельные. И переживали и за качество, и за правильность выбора пешеходных участков. А на следующий день имели разговор с замом главы Октябрьского района по социалке. Разговор шел вплоть до угроз увольнения и из школы, и из детского сада. За что? А за то, что дали предложения по ремонту тротуаров по инициативе жителей. А не власти районной. Затем были извинения от руководителя аппарата.

Не хочу уходить в склоки. Просто считаю, что не то место во власти занимает этот человек. Пусть что-то подыщет другое. А сейчас буду добиваться ее освобождения от занимаемой должности. Приношу свои извинения за некорректность зама по социалке Октябрьского района членам общественного совета, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU