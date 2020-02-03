Саратовстат просит не обращать внимания на абсолютные показатели убыли населения

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:05:23+03:00

В относительных цифрах Саратовская область выглядит не так плохо

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Убыль населения в Саратовской области за год составила 19 тыс. человек.

Такие данные сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате. По предварительным данным на 1 января 2020 года, число жителей области составляет 2 млн 421 тыс. 785 человек. Это — лидер по убыли населения.

Также в ведомстве отметили, что темпы убыли населения замедлились на 14%. Например, в 2018 году число жителей сократилось на 22 тыс. человек.

Статистики уверены, что нельзя сравнивать убыль населения в абсолютных цифрах, а следует оперировать относительными, сравнивая с числом жителей. Так, Саратовская область по этому показателю оказалась на 45-м месте — здесь сократилось 0,79% от общего населения. На первом месте находится Республика Коми (1,23% составила убыль населения от общего числа). Есть регионы, где численность растет: Чукотский АО (+2,1%), Республики Адыгея (+1,88%) и Ингушетия (+1,83%).

При этом ранее глава Саратовстата Вячеслав Сомов отмечал, что более чем за век население Саратова выросло в шесть раз.

ИСТОЧНИК KP.RU