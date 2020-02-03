В Балакове женщина потребовала у мужчины 50 тыс. рублей за побои

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:33:57+03:00

Ей присудили в пять раз меньше

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В Балакове Саратовской области женщина добилась компенсации морального вреда от мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, ранее гражданин ее избил.

Преступление было совершено около 16 часов 16 июля в подъезде дома №120а по улице Шевченко. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил 52-летнюю женщину. В результате ей был причинен легкий вред здоровью.

Виновника привлекли к административной ответственности за побои. Потерпевшая потребовала компенсировать моральный вред и попросила 50 тыс. рублей. Однако суд удовлетворил иск частично — на 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU