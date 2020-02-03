В Балакове женщина потребовала у мужчины 50 тыс. рублей за побои
В Балакове Саратовской области женщина добилась компенсации морального вреда от мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, ранее гражданин ее избил.
Преступление было совершено около 16 часов 16 июля в подъезде дома №120а по улице Шевченко. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил 52-летнюю женщину. В результате ей был причинен легкий вред здоровью.
Виновника привлекли к административной ответственности за побои. Потерпевшая потребовала компенсировать моральный вред и попросила 50 тыс. рублей. Однако суд удовлетворил иск частично — на 10 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU