В Саратове обнаружены подпольные казино на Аткарской и Танкистов

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:15:59+03:00

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В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по версии следствия, группа граждан создала два игорных заведения на улицах Аткарская и Танкистов.

Казино успели поработать с декабря 2019 по 31 января 2020 года. В нежилых помещениях были установлены компьютеры с программой для азартных игр.

Спецоперацию провели сотрудники СК, полиции и Росгвардии во время очередной игры.

Изъяты 64 системных блока и 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось об аналогичной спецоперации в Энгельсе, где также прикрыто подпольное казино на улице Тельмана.

ИСТОЧНИК KP.RU