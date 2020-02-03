В Саратове обнаружены подпольные казино на Аткарской и Танкистов
В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по версии следствия, группа граждан создала два игорных заведения на улицах Аткарская и Танкистов.
Казино успели поработать с декабря 2019 по 31 января 2020 года. В нежилых помещениях были установлены компьютеры с программой для азартных игр.
Спецоперацию провели сотрудники СК, полиции и Росгвардии во время очередной игры.
Изъяты 64 системных блока и 200 тыс. рублей.
Ранее сообщалось об аналогичной спецоперации в Энгельсе, где также прикрыто подпольное казино на улице Тельмана.
ИСТОЧНИК KP.RU