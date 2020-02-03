В Саратове после столкновения автомобиль такси перевернулся на крышу

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:42:31+03:00

В ДТП никто из людей не пострадал. Фото соцсетей

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В Заводском районе Саратова ВАЗ-2108 столкнулся с иномаркой, при этом последняя перевернулась на крышу. Иномарка, судя по наклейкам, занималась извозом в службе такси «Везет».

Фото с места аварии опубликовали в группе «Заводской онлайн» соцсети ВКонтакте.

ДТП случилось на пересечении улиц Брянская и Южно-Зеленая.

Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. По их данным, в столкновении никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU